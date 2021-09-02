الجيش الإسرائيلي يحقق في مقتل فلسطيني بعد إطلاق النار عليه

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه يحقق في مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية ، بعد أن قال السكان إنه أصيب برصاص جنود إسرائيليين أثناء عودته من عمله.

وذكر الجيش في بيان مقتضب إن مركبات إسرائيلية تعرضت لهجوم بقنبلة نارية في وقت سابق من الأسبوع، فرد العناصر بإطلاق النار على "مشتبه به فر من المنطقة".

وكانت مصادر كشفت لوكالة "معا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب الفلسطيني، رائد يوسف جادالله، البالغ من العمر 39 عاما، من قرية بيت عور التحتا، عند إحدى النقاط التي يمر منها العمال إلى الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: "رويترز" + RT