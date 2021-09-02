وزير خارجية بريطانيا يبحث مع أمير قطر الوضع في أفغانستان

قال مكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن الوزير راب سيزور الدوحة اليوم الخميس لبحث الوضع في أفغانستان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "احتمالات إعادة تشغيل مطار كابل وتوفير ممر آمن للمواطنين الأجانب والأفغان عبر الحدود البرية، تتصدر جدول أعمال مباحثات راب في الدوحة".

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وقال مكتب راب إنه سيجتمع أيضا مع نظيره القطري وأعضاء السفارة البريطانية لدى أفغانستان الذين انتقلوا مؤقتا إلى قطر للعمل من هناك.

المصدر: رويترز