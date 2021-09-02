طاجيكستان تعلن عدم استعدادها لقبول تدفق اللاجئين الأفغان
Reuters
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أعلنت طاجيكستان أنها ليست مستعدة لقبول تدفق اللاجئين الأفغان إلى أراضيها، وقالت إنها استقبلت أكثر من 15 ألف لاجئ أفغاني على مدى السنوات الـ15 الماضية.
وقال وزير الداخلية الطاجيكستاني، رمضان رحيم زاده، إن بلاده لم تتلق أي مساعدة من أي منظمة دولية في إنشاء البنية التحتية اللازمة للاجئين.
وفي وقت سابق انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة نشر اللاجئين الأفغان في دول آسيا الوسطى.
المصدر: سبوتنيك
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