وسائل إعلام: إدارة الطيران الأمريكية تحقق في حادث انحراف سفينة "Unity" الفضائية عن مسارها

أفادت صحيفة "New Yorker" بأن إدارة الطيران المدني الأمريكي تجري تحقيقا في حادث خروج سفينة "Unity" الفضائية التابعة لشركة "Virgin Galactic" عن مسارها أثناء أول تحليقها التجربي.

وكتبت الصحيفة أن الضوء الأحمر الذي يحذر من الانحراف عن المسار المطلوب جاء في قمرة القيادة أثناء التحليق. وكان من الممكن أن يؤدي الانحراف عن المسار إلى هبوط خطير للسفينة وخروجها إلى خارج المجال الجوي المخصص من قبل هيئة الإشراف الأرضية.

وأكد ممثل لإدارة الطيران المدني الأمريكي للصحيفة أن السفينة انحرفت عن المسار المسموح به، مشيرا إلى إجراء التحقيق في ملابسات الحادث. من جانبه أعلن متحدث باسم "Virgin Galactic" أن الشركة لم تبلغ هيئة الإشراف الأرضية مسبقا بحادث الانحراف، مضيفا أن السفينة كانت تحلق خارج المجال الجوي المخصص لها خلال نحو دقيقتين.

وقامت شركة "Virgin Galactic" في 11 يوليو الماضي بإطلاق ناجح لسفينتها "Unity" مع الطاقم المكون من 4 رجال فضاء على متنها. وكان الطاقم يترأسه صاحب الشركة، ريتشارد برينسون. وبعد الانفصال عن الطائرة الحاملة ارتفعت السفينة "Unity" بشكل مستقل إلى ارتفاع اكثر من 80 كيلومترا، حيث كان بإمكان أفراد الطاقم أن يشعروا بانعدام الوزن لبضع دقائق. وبعد ذلك بدأت السفينة في الهبوط، وهبطت في أراضي المطار الفضائي الخاص في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

المصدر: نوفوستي