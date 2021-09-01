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البرازيل.. أكثر من 27 ألف إصابة و737 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل.. أكثر من 27 ألف إصابة و737 وفاة جديدة بكورونا
Reuters WASHINGTON ALVES
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 27345 إصابة و737 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت بيانات الوزارة يوم الأربعاء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بلغ 20 مليونا و804 آلاف و215 إصابة منذ بدء الجائحة.

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وارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 581 ألفا و150 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة في المؤشرين.

المصدر: رويترز+RT

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