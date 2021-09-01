كييف وواشنطن: "السيل الشمالي 2" يهدد أمن الطاقة في أوروبا

جددت أوكرانيا والولايات المتحدة اعتبار أن خط أنابيب غاز "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، "يهدد أمن الطاقة في أوروبا".

وأكد البلدان في إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية، أنهما "يواصلان معارضة "السيل الشمالي 2"، الذي يمثل تهديدا لأمن الطاقة في أوروبا".

وأشير في الإعلان إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو ملياري دولار لأوكرانيا مساعدات منذ عام 2014، وتخطط لتقديم أكثر من 463 مليون دولار في السنة الحالية، بما في ذلك لتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وإجراء الإصلاحات والخصخصة.

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وتحدث الإعلان أيضا عن عزم واشنطن وكييف على "محاسبة روسيا" على ما وصفتاه بـ"العدوان الروسي" ضد أوكرانيا.

وأكدت واشنطن أنها لن تعترف بانضمام القرم إلى روسيا، وأنها ستدعم الجهود الرامية لتسوية الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.

وصدر الإعلان خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالشراكة الاستراتيجية، مؤكدا الدعم الأمريكي لكييف.

المصدر: تاس