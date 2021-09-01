وسائل إعلام: بينيت وبايدن يجددان التفاهمات حول البرنامج النووي الإسرائيلي السري

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تجديد التفاهمات الاستراتيجية بين بلديهما حول البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي السري.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع إن "بايدن أكد لبينيت تجديد التفاهمات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بالبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي غير المعلن خلال زيارة بينيت إلى البيت الأبيض".

وكتب الموقع أن "هذا الاتفاق أصبح من الطقوس الدائمة بالنسبة لكل رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون في أول لقاء مع رئيس وزراء إسرائيلي".

وأضاف أنه "وفقا للتفاهمات، يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم بعدم الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو التخلي عن ترسانتها النووية، بينما توافق إسرائيل على الإبقاء على "غموضها النووي" والامتناع عن أي تجارب نووية أو تهديد بضربة نووية".

وأشار إلى أن "المحللين يعتقدون أن إسرائيل لديها برنامج نووي عسكري منذ أواخر الستينات من القرن الماضي وتمتلك اليوم أكثر من 200 رأس حربي لصواريخ بعيدة المدى".

المصدر: "أكسيوس"