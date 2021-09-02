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سيئول وواشنطن تبحثان التعاون الإنساني مع بيونغ يانغ

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سيئول وواشنطن تبحثان التعاون الإنساني مع بيونغ يانغ
Reuters
بيونغ يانغ
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أعلن كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية أن المشاورات مع الحكومة الأمريكية مستمرة بما يتيح التعاون الإنساني مع كوريا الشمالية في مختلف المجالات.

وأدلى نوه كيو دوك بهذه التصريحات للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن في زيارة استغرقت أربعة أيام.

وأعرب المسؤول الكوري الجنوبي عن ثقته بأن الوقت الآن حاسم لإعادة تنشيط عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما أعرب عن أمله في بدء المناقشات مع كوريا الشمالية عندما تسنح الفرصة، بمجرد أن تستكمل سيئول الاستعدادات اللازمة للتعاون في المجالات المحتملة.

ونفى التكهنات بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تركز على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إنه يعتقد أن القضية النووية لكوريا الشمالية لا تزال تحظى بأولوية قصوى لإدارة بايدن.

المصدر: شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية

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