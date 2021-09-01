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عبد اللهيان: إيران ستشارك في مفاوضات الاتفاق النووي التي تضمن حقوق ومصالح شعبها

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عبد اللهيان: إيران ستشارك في مفاوضات الاتفاق النووي التي تضمن حقوق ومصالح شعبها
AFP SABAH ARAR
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران ستشارك في مفاوضات الاتفاق النووي التي تكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، قال عبد اللهيان إن "الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي وفرضها إجراءات حظر قاسية على الشعب الإيراني العظيم، والأطراف الأوروبية كذلك بسبب موقفهم المتفرج".

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وأضاف: "بناء عليه، فإن إيران ستشارك في مفاوضات يكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني".

وتابع أنه "للأسف أن الإدارة الأمريكية الراهنة أيضا وبرغم مزاعهما السابقة تريد استخدام الحظر غير القانوني كأداة ضغط على إيران ولكن يجب أن تعلم أننا لن نستسلم لمثل هذه الضغوط، وعلى أوروبا أيضا اتخاذ  مواقف موزونة وأن تسعى إلى لعب دور بناء".

ودعم الجانبان خلال مباحثاتهما الهاتفية أهداف مؤتمر بغداد في تشجيع التعاطي الإقليمي.

وفي هذا الصدد قال عبد اللهيان إن "الأزمات الإقليمية هي نتيجة السياسات التدخلية للقوى الأجنبية، وأن السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة تعطي الأولوية للعلاقات مع الجيران، وكما ذكرنا في اجتماع بغداد الأخير، فإن استقرار المنطقة له حل محلي وإقليمي، وأي سلوك تدخلي وغير مسؤول يمكن أن يزيد الاضطرابات في المنطقة".

المصدر: "فارس"

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