فرنسا تدعو إيران لاستئناف المفاوضات سريعا للعودة لتنفيذ الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران لاستئناف المفاوضات التي قطعتها إيران منذ يونيو سريعا، بما يتيح العودة للتنفيذ الكامل لاتفاق فيينا النووي لعام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "لو دريان تواصل هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".

وأضافت أن "لودريان شدد على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات، التي قطعتها إيران منذ يونيو، من أجل السماح بالعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق فيينا النووي لعام 2015".

وأشارت إلى أن "لو دريان أعرب عن قلقه إزاء جميع الأنشطة النووية التي نفذتها إيران انتهاكا لهذا الاتفاق".

ولفتت إلى أن "الوزيرين تمنيا أن يسهم الحوار بين فرنسا وإيران في استئناف واختتام هذه المفاوضات حول الملف النووي ، كما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، أشار لو دريان إلى الأزمة الحالية في أفغانستان، مؤكدا أن "التعامل مع طالبان انما سيتم وفقا للقرار 2593 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أغسطس"، حسب البيان.

وأشار إلى أهمية السماح بمغادرة آمنة وسليمة لمن يرغب بمغادرة البلاد.

المصدر: RT