البنتاغون: لم يتضح بعد إن كانت "طالبان" قد تغيرت
Reuters YURI GRIPAS
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اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أنه "ليس واضحا بعد إن كانت حركة طالبان قد تخلت عما كانت تتسم به من قسوة في السابق".
وفي مؤتمر صحفي عقده، أضاف ميلي: "أستطيع أن أقول لكم بناء على تجربة شخصية إن هذه كانت جماعة عديمة الرحمة من قبل".
وتابع: "هل تغيرت أم لا.. هذا أمر سننتظر لنعرفه".
المصدر: "رويترز"
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