السفير الإيراني في بغداد يتوقع جولة رابعة من المحادثات بين طهران والرياض

أعرب السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي أنه يرجح تنظيم جولة رابعة من المحادثات بين طهران والسعودية.

وأشار مسجدي في مقابلة مع "إرنا" يوم الأربعاء إلى مباحثات وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر بغداد مع المسؤولين الإماراتيين والكويتيين، وأسباب عدم وقوع ذلك مع الجانب السعودي.

وصرح السفير الإيراني في بغداد: "نحن (إيران والسعودية) أجرينا لحد الآن 3 جولات من المحادثات، حيث ناقش رئيسا الوفدين المفاوضين مختلف القضايا، وقد تقرر على إثره استمرار هذه المفاوضات وتأجيلها إلى مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إيران".

وأضاف: "حسب تقديري فإن هذا الحدث استمرار للمفاوضات بين إيران والسعودية ستتم لاحقا".

وتابع السفير مسجدي "ربما ستنعقد الجولة اللاحقة (الرابعة) في بغداد، ويتم تحديد الجولات الأخرى من خلال التوافق بين الجانبين".

المصدر: إرنا