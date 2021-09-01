"إيني" تعلن عن كشف نفطي ضخم في ساحل العاج

أعلنت مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة اليوم الأربعاء أنها حققت كشفا نفطيا "ضخما" في المياه الإقليمية لساحل العاج، قد يحتوي على ما يصل إلى ملياري برميل من الخام.

وأوضحت الشركة في بيان أنها اكتشفت نفطا خفيفا في المنطقة البحرية "سي آي-101"، مضيفة أنه قد يحتوي ما بين 1.5 إلى 2.0 مليار برميل من النفط و1.8 إلى 2.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

و"إيني" أحد أكبر منتجي النفط والغاز الأجانب في أفريقيا ولها أصول عالية القيمة في ليبيا ونيجيريا وأنغولا، كما تقوم بتطوير اكتشافين كبيرين للغاز في موزمبيق ومصر.

المصدر: "رويترز"