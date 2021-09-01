إيران.. ضبط أكثر من طن من المخدرات شرقي البلاد

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد عن ضبط طن و826 كيلوغراما من المخدرات في مدينة بيرجند.

وأعلن العميد ناصر فرشيد في تصريح للصحافيين يوم الأربعاء عن اعتقال مهربين للمخدرات وتسليمهم للسلطات القضائية خلال هذه الفترة.

وقال إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة بيرجند تمكنوا من ضبط طن و826 كيلوغراما من الأفيون.

ولفت العميد فرشيد إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم اكتشاف أكثر من 38 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أنه خلال الفترة نفسها تم تفكيك 49 عصابة لنقل وتوزيع المخدرات.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و26 بالمائة من الهيروين و48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

المصدر: إرنا