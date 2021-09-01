أردوغان: سنعرض تصوراتنا للدستور الجديد مطلع 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعرض تصورات إدارته للدستور الجديد على الشعب لتقييمه مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن التوصل إلى مسودة الدستور الجديد سيكون نصرا كبيرا لتركيا.

وفي خطاب ألقاه خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد، بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان "إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل".

وأضاف أنه "إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، سيكون ذلك نصرا كبيرا لتركيا".

وتابع أن "محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، تعتبر نقطة تحول في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية".

وأضاف: "في العام القضائي الجديد سنسرع جهود الإصلاح القضائي الذي من شأنه أن يريح جهازنا العدلي وشعبنا".

وأردف قوله: "استراتيجيتنا الإصلاحية تستند إلى فرد حر ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية".

وقال: "لم نخضع مفاهيم مثل الحق والقانون وحقوق الإنسان لأي أجندة يومية أو سياسة رخيصة، ولن نفعل ذلك".

ولفت إلى أنه "سيتم تقديم للبرلمان حزمة من الإصلاحات القضائية لإقرارها في أقرب وقت".

المصدر: "الأناضول"