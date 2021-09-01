بولندا.. أكثر من 200 إنذار كاذب بوجود قنابل في اليوم الأول من العام الدراسي

أفادت أجهزة الطوارئ البولندية بأن أطقمها استنفرت أكثر من 200 مرة، إثر إنذارات كاذبة بوجود قنابل في المدارس التي فتحت أبوابها مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ كارول كيرزكوفسكي لوكالة "فرانس برس": "نتلقى بلاغات بوجود قنابل عدة مرات في العام، لكننا تدخلنا اليوم 225 مرة".

وأوضح رئيس بلدية وولا بالعاصمة البولندية كرزيستوف سترتالكووسكي، أنه "مع الأول من سبتمبر وبداية العام الدراسي، عادت آفة التهديدات السنوية الكاذبة بوجود القنابل في مؤسساتنا التعليمية".

وأضاف "أنه أمر صعب بشكل خاص على التلاميذ الصغار الذين يباشرون دراستهم، وهو أمر مرهق جدا بالنسبة لهم".

المصدر: "أ ف ب"