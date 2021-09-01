بومبيو: جنودنا الذي خدموا في أفغانستان حافظوا على أمننا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر "تويتر" إن جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان كانوا من النبلاء ونفذوا مهمة تدمير القاعدة وحافظوا على أمن الولايات المتحدة.

Our soldiers who served in Afghanistan were noble. They executed the mission of the destruction of Al-Qaeda, and they kept America safe. — Mike Pompeo (@mikepompeo) September 1, 2021

وفي تغريدة أخرى، اعتبر بومبيو أن "الانسحاب من أفغانستان وطبيعة هذا الخروج ليسا انتصارا لأمريكا.

وقال: "يتساءل القادة حول العالم عما إذا كانت أمريكا ستكون حليفا جيدا، وأعداؤنا يشيرون لضعف هذه الإدارة".

This withdrawal and the nature of this exit is not a victory for America. Leaders around the world are questioning if America will be a good ally, and our adversaries are seeing weakness from this Administration. — Mike Pompeo (@mikepompeo) August 31, 2021

وليلة الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك، معتبرا أن قرار الانسحاب من أفغانستان "لا يتعلق فقط بالبلد المذكور، بل بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".

المصدر: RT