هنغاريا: خطط الناتو لاستئصال الإرهاب في أفغانستان فشلت وعلينا تحليل أخطائنا

أقر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن خطط حلف الناتو لاستئصال الإرهاب في أفغانستان وتحويلها إلى "بلد أفضل" باءت بالفشل، داعيا الحلف إلى تحليل أخطائه لتفادي تكرارها مستقبلا.

وقال سيارتو في مقابلة نشرتها اليوم الأربعاء وكالة "تاس" الروسية: "دام تواجدنا هناك 20 عاما وضحينا بالأرواح والموارد، لكننا الآن في النقطة نفسها التي كنا فيها قبل 20 عاما لأن "طالبان" عادت" إلى الحكم.

وشدد الوزير على أنه يتعين على الحلف بعد إتمام عملية الإجلاء من كابل دراسة هذه المسألة بشكل صريح.

وأضاف: "علينا تحليل أسباب ذلك وتقييم كل العواقب واستخلاص الاستنتاجات، لأننا قد نواجه قضايا مماثلة في المستقبل".

وتابع: "آمل أن يكون الحلف مستعدا لإجراء هذا التحليل لأنه إذا لم نفعل ذلك فهناك خطر ارتكاب مثل هذا الخطأ مجددا في المستقبل".

المصدر: "تاس"