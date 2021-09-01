وسائل إعلام: زعيم "طالبان" سيترأس الحكومة الأفغانية الجديدة

كشفت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء أن زعيم حركة "طالبان" الملا هبة الله آخوند زاده الملقب بـ"أمير المؤمنين"، سيترأس الحكومة الأفغانية المستقبلية.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات للقناة قال إنعام الله سمنغاني عضو اللجنة الثقافية في حركة "طالبان": "المشاورات حول الحكومة المستقبلية أوشكت على الانتهاء، وعقدت المشاورات اللازمة لتشكيل مجلس الوزراء. الحكومة الإسلامية التي سنعلن عنها ستكون مثالا للشعب".

وأضاف: "لا شك في ضرورة وجود أمير المؤمنين في الحكومة، وينبغي أن يكون على رأس الحكومة، وهو أمر لا شك فيه".

وذكرت "طلوع نيوز" أن ثمة تقارير غير مؤكدة تشير إلى وجود منصب رئيس الوزراء في الحكومة المستقبلية.

وفي تصريحات للقناة قال المحلل السياسي الأفغاني محمد حسن حق يار أن نظام الحكم الجديد لن يسمى جمهورية ولا إمارة بل قد يحمل اسم "الدولة الإسلامية".

وأضاف أن هبة الله سيكون على رأس النظام الجديد لكنه لن يشغل منصب رئيس الدولة بل سيكون مرجعا أعلى لأفغانستان يعمل رئيس الوزراء أو رئيس الدولة تحت إشرافه.

المصدر: "طلوع نيوز"