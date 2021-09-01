السكرتير الصحفي لرئيس أوكرانيا يثير الجدل بصورة لمسلّة جورج واشنطن (صورة)

أثار سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرها على حسابه في "إنستغرام".

وبدا نيكيفوروف في الصورة وهو يخرج لسانه ويضع إصبعه على مسلّة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية، في محاولة لإظهار خدعة بصرية.

وتفاعل المعلقون على الصورة بمنشورات ساخرة، بعضها انتقد نيكيفوروف لعدم التزامه بالبروتوكولات الدبلوماسية.

ونصب واشنطن التذكاري مسلة ضخمة تم تشييدها تكريما لجورج واشنطن في العاصمة الأمريكية قرب نهر بوتوماك، عند منتصف المسافة تقريبا بين مبنى الكونغرس الأمريكي ونصب لنكولن التذكاري.

المصدر: RT