الرئيس البيلاروسي يعلق على لوحة صوّرته وهو يحمل البندقية

علق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأربعاء على بعض الهدايا التي تم تقديمها له في عيد ميلاده، ومنها لوحة تصوره وهو يحمل بندقية كلاشنكوف خلال حواره المتظاهرين.

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وتعكس اللوحة حدثا معروفا من أحداث المواجهة السياسية بين السلطة والمعارضة التي شهدتها بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020، إذ حضر الرئيس لوكاشينكو ونجله نيقولاي على متن مروحية إلى القصر الرئاسي في العاصمة مينسك يحمل كل منهما بندقيته.

وقال لوكاشينكو في تصريحات متلفزة إن اللوحة رسمت بريشة شابة تعمل في هيئة الأمن، كبيرة الحجم ووجه بعرضها في القصر الرئاسي كي يشاهدها كل من يزوره.

وذكر أن اللوحة تعبر عن لحظة هامة في حياتة، مشيرا إلى أن الرسامة الشابة نجحت في التعبير عنها بدقة.

وأضاف: "لست خبيرا في الأعمال الفنية، لكن اللوحة قد أعجبتني".

المصدر: "إنترفاكس"