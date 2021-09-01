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"زمان" التركية: عمدة أنقرة السابق يهدد زعيم المعارضة بفيديو لـ"طالبان"

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Reuters
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هدد رئيس بلدية أنقرة السابق مليح جوكشك زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال كليجدار أوغلو، بفيديو لحركة "طالبان".

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ونشر جوكشك على "تويتر" فيديو حمل من خلاله رسالة تهديد إلى كليجدار أوغلو.

ويظهر في الفيديو المشار إليه قيام عناصر "طالبان" بتدلية مواطن أفغاني بحبل من إحدى المروحيات وعلق جوكشك على هذا الفيديو قائلا: "كليجدار أوغلو هل لديك علم بالأمر؟ "طالبان" قامت بتدلية الأفغان العاملين لصالح أمريكا من المروحية وجابت بهم المدينة والإعلام الأمريكي ثار على الأمر أتمنى ألا يتخلى عنك صديقك بايدن".

وأثارت تغريدة جوكشك سخط أعضاء حزب "الشعب الجمهوري".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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