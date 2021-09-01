فرنسا: على إيران العودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي "فورا"

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بضرورة عودة طهران إلى المفاوضات النووية "على الفور".

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وأوضحت الخارجية في بيان أن لودريان أجرى محادثة هاتفية مع عبد اللهيان "شدد فيها على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي أوقفتها إيران منذ يونيو".

وأعرب لودريان عن قلقه بشأن جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها إيران.

ومنذ أبريل، تحاول إيران وقوى غربية إيجاد طريقة يمكن لطهران وواشنطن بها العودة للامتثال للاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وردا على ذلك، انتهكت طهران القيود النووية التي ينص عليها الاتفاق الذي كانت إيران قد وافقت بموجبه على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

المصدر: رويترز"