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تركيا تنفي مزاعم إجبار مهاجرين على العبور تجاه اليونان

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تركيا تنفي مزاعم إجبار مهاجرين على العبور تجاه اليونان
Reuters ALEXANDROS AVRAMIDIS
مهاجرون على الحدود بين تركيا واليونان (صورة أرشيفية)
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وصفت سلطات ولاية أدرنة شمال غربي تركيا الأربعاء المزاعم التي تحدثت عن إجبار قوات حرس الحدود "الجندرما" مجموعة من المهاجرين على العبور باتجاه الأراضي اليونانية، بأنها "غير صحيحة".

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وأشارت الولاية في بيان، إلى أنباء انتشرت مؤخرا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تزعم عبور مهاجرين غير نظاميين من اليونان إلى تركيا، وإجبار "الجندرما" لهم على العودة باتجاه اليونان عبر نهر مريج.

وأضاف البيان أنه ونتيجة للتحريات والتحقيقات التي أجرتها الولاية تبين عدم وجود أية حادثة من هذا النوع.

وأكد أن المكان الذي ورد ذكره في المزاعم الإعلامية، يعد "منطقة عسكرية من الدرجة الأولى"، وبالتالي لا يتواجد فيها "الجندرما".

وأوضح أن التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة تجري كما هو معتاد في حال ورود أية معلومات أو أدلة تثبت إساءة المسؤولين أو موظفي الدولة معاملة الآخرين.

المصدر: الأناضول

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