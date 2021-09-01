إسرائيل: إحباط تهريب معدات من الضفة إلى غزة قد تستخدم في حفر أنفاق

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "إحباطها محاولة لتهريب شحنة من معدات ترشيح يعتقد أنها كانت مخصصة لمساعدة حركة حماس في تطبيق مشروع الأنفاق الخاص بها".

وذكرت الوزارة اليوم الأحد أن هذه المعدات، "منها مرشحات وصمامات وإرشادات باللغة العبرية حول كيفية استعمالها تمت مصادرتها في معبر ترقوميا غربي الخليل".

Defense Ministry says it confiscated filtration systems and other equipment at Tarkumiyah crossing, which are suspected to have been headed to be used in Hamas' tunnel project in Gaza. pic.twitter.com/mDn0Fe6vSx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 1, 2021

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"