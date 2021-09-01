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إسرائيل: إحباط تهريب معدات من الضفة إلى غزة قد تستخدم في حفر أنفاق

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إسرائيل: إحباط تهريب معدات من الضفة إلى غزة قد تستخدم في حفر أنفاق
Reuters Amir Cohen
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "إحباطها محاولة لتهريب شحنة من معدات ترشيح يعتقد أنها كانت مخصصة لمساعدة حركة حماس في تطبيق مشروع الأنفاق الخاص بها".

وذكرت الوزارة اليوم الأحد أن هذه المعدات، "منها مرشحات وصمامات وإرشادات باللغة العبرية حول كيفية استعمالها تمت مصادرتها في معبر ترقوميا غربي الخليل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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