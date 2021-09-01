طالبان تعين حاكما للولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرتها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6v5
قالت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن المتحدث باسم قيادة طالبان أمير خان متكي، إن الحركة عينت حاكما لولاية بنجشير، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها حتى الآن.
وأشارت القناة، إلى أن المتحدث باسم قيادة طالبان، دعا خلال ذلك، عناصر المقاومة في هذه الولاية الأفغانية، للانضمام إلى طالبان.
في وقت سابق، قال متكي إن مفاوضات الحركة مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية في بنجشير، لم تسفر عن أي نتيجة.
وشدد على أن مقاتلي طالبان، ينتشرون في مناطق قريبة من الولاية المذكورة.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.