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وسائل إعلام: قوات المقاومة في بنجشير تعلن صد هجمات لـ"طالبان" وقتل مئات من عناصرها

طالبان تعين حاكما للولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرتها

أخبار العالم

طالبان تعين حاكما للولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرتها
Sputnik
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قالت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن المتحدث باسم قيادة طالبان أمير خان متكي، إن الحركة عينت حاكما لولاية بنجشير، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها حتى الآن.

وأشارت القناة، إلى أن المتحدث باسم قيادة طالبان، دعا خلال ذلك، عناصر المقاومة في هذه الولاية الأفغانية، للانضمام إلى طالبان.

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في وقت سابق، قال متكي إن مفاوضات الحركة مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية في بنجشير، لم تسفر عن أي نتيجة.

وشدد على أن مقاتلي طالبان، ينتشرون في مناطق قريبة من الولاية المذكورة.

المصدر: نوفوستي

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