تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار كييف بسبب وصول حجاج من اليهود الحاسيديم

عززت السلطات الأوكرانية الإجراءات الأمنية في مطار العاصمة كييف بسبب وصول حجاج من اليهود الحاسيديم للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة حلول رأس السنة اليهودية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشرطة في مقاطعة كييف اليوم الأربعاء أن أكثر من 120 من رجال الشرطة، إضافة إلى 50 عنصرا من الحرس الوطني، يسيرون دوريات في مطار "بوريسبول" في كييف لضمان النظام العام أثناء قدوم الحجاج.

وتتوقع أجهزة الأمن الأوكرانية وصول حوالي 50 ألفا من اليهود الحاسيديم إلى مدينة أومان، التي يفد إليها أتباع هذه الحركة الروحانية اليهودية كل رأس سنة جديدة بالتقويم اليهودي، لإحياء هذا العيد وإقامة الصلاة على ضريح الحاخام ناخمان، مؤسس أحد تيارات هذه الحركة.

المصدر: "نوفوستي"