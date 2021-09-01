الدفاع الأرمنية: مقتل أحد جنودنا في قصف أذربيجاني

قالت وزارة دفاع أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن أحد العسكريين التابعين لها، لقي مصرعه في إطلاق نار من جانب الجيش الأذربيجاني.

وذكرت الوزارة، أن العسكري قتل بنيران قناص من القوات المسلحة الأذربيجانية.

وأشارت إلى أن الحادث، وقع في منطقة يراسخ بالقرب من الحدود مع ناخيتشيفان.

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وأضاف الدفاع الأرمنية في بيانها: "في حوالي الساعة 11:10 (10:10 بتوقيت موسكو) من يوم 1 سبتمبر، قامت القوات المسلحة الأذربيجانية مرة أخرى، بعمليات استفزازية تمثلت في إطلاق النار من بنادق قنص وأسلحة نارية أخرى، مستهدفة مواقع الجيش الأرمني في منطقة أرارات، وبالذات مقطع يراسك على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية. ونتيجة لذلك، أصيب الرقيب جغم ساهاكيان، بعيار ناري قاتل".

المصدر: نوفوستي