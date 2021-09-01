فرنسا تبدأ حملة تطعيم لإعطاء المسنين جرعة تنشيطية ضد كورونا

بدأت فرنسا اليوم توزيع جرعات تنشيطية من لقاح فيرس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة لتعزيز حماية اللقاح، حيث تتفشى سلالة "دلتا" في البلاد.

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ويستطيع الأفراد الحصول على اللقاح بشرط مرور ستة أشهر على الأقل منذ حصولهم على لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، أما من تلقوا جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" فيستطيعون الحصول على جرعة معززة من لقاح "فايزر" أو "موديرنا" بعد أربعة أسابيع على الأقل من حصولهم على الجرعة الأولى.

ومن المقرر أن تبدأ حملة لتوزيع الجرعة المعززة في دور رعاية المسنين في 12 سبتمبر.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 18 مليون شخص مؤهلون للحصول على الجرعة المعززة، وفقا لوزارة الصحة الفرنسية.

واتبعت الحكومة الفرنسية توصيات الهيئة العليا الصحة في فرنسا، التي قالت الشهر الماضي إن "الدراسات الحديثة تشير إلى انخفاض فعالية اللقاح، خاصة مع متغير دلتا". وقالت الهيئة إن كبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر تضررا بمرور الوقت.

وتوافرت الجرعة المعززة بالفعل في فرنسا لبعض الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل الأفراد الذين خضعوا لجراحات زراعة الأعضاء وغيرهم ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

المصدر: "أسوشيتد برس"