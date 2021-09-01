الخارجية الروسية: من المهم منع تحول الوضع في بنجشير إلى حرب أهلية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، أن موسكو تأمل بأن يؤدي الحوار الداخلي بأفغانستان إلى تخفيف حدة التوتر حول ولاية بنجشير، مشيرا إلى أهمية منع نشوب حرب أهلية هناك.

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وقال مورغولوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نأمل بأن يساعد إطلاق الحوار الأفغاني السلمي الشامل في تخفيف حدة التوتر حول ولاية بنجشير حيث اجتمع زعماء الأقليات القومية برئاسة نجل أحمد شاه مسعود الراحل. ومن المهم ألا يتحول الوضع هناك إلى حرب أهلية".

ولا تزال ولاية بنجشير الواقعة في منطقة جبلية شمال شرقي كابل المنطقة الوحيدة في البلاد التي لا تسيطر عليها طالبان.

ويعد أحمد مسعود وهو نجل رئيس "التحالف الشمالي" أحمد شاه مسعود الراحل، زعيما لجبهة المقاومة الأفغانية العاملة حاليا في بنجشير.

المصدر: نوفوستي