موسكو: نخطط لعقد اجتماع جديد لـ"الترويكا الموسعة" الخاصة بأفغانستان في كابل

أكدت موسكو أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد لمجموعة "الترويكا الموسعة" الخاصة بأفغانستان (التي تضم روسيا والصين وباكستان والولايات المتحدة) في كابل.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، في حوار مع وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء: "نخطط لعقد اجتماع جديد في كابل بصيغة "الترويكا الموسعة" حالما تسمح الظروف، وأقصد بالدرجة الأولى استئناف عمل مطار كابل لتسيير الرحلات التجارية للطيران المدني".

وردا على سؤال عن إمكانية الاعتراف بحركة "طالبان" التي سيطرت على كابل الشهر الماضي كسلطة شرعية في البلاد، أشار الدبلوماسي الروسي إلى ضرورة عدم الاستعجال في هذه المسألة، موضحا أنه يجب أولا الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة ستشمل كافة القوى السياسية منها الأقليات العرقية، ثم تحديد موقف إزاء هذا الصدد.

وأعرب مورغولوف عن أمل موسكو في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى توافق سياسي وتشكيل هيكل جديد للحكم مع مراعة مصالح الشعب الأفغاني بأكمله.

المصدر: "نوفوستي"