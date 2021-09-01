 
مباشر

موسكو: نخطط لعقد اجتماع جديد لـ"الترويكا الموسعة" الخاصة بأفغانستان في كابل

أخبار العالم

موسكو: نخطط لعقد اجتماع جديد لـ
Sputnik Grigory Sysoev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6t8

أكدت موسكو أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد لمجموعة "الترويكا الموسعة" الخاصة بأفغانستان (التي تضم روسيا والصين وباكستان والولايات المتحدة) في كابل.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، في حوار مع وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء: "نخطط لعقد اجتماع جديد في كابل بصيغة "الترويكا الموسعة" حالما تسمح الظروف، وأقصد بالدرجة الأولى استئناف عمل مطار كابل لتسيير الرحلات التجارية للطيران المدني".

وردا على سؤال عن إمكانية الاعتراف بحركة "طالبان" التي سيطرت على كابل الشهر الماضي كسلطة شرعية في البلاد، أشار الدبلوماسي الروسي إلى ضرورة عدم الاستعجال في هذه المسألة، موضحا أنه يجب أولا الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة ستشمل كافة القوى السياسية منها الأقليات العرقية، ثم تحديد موقف إزاء هذا الصدد.

وأعرب مورغولوف عن أمل موسكو في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى توافق سياسي وتشكيل هيكل جديد للحكم مع مراعة مصالح الشعب الأفغاني بأكمله.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا