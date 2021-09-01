بعد تأكيد إصابة نائب بكورونا.. إلغاء محادثات بين كوريا الجنوبية والهند

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن محادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية مع الهند ألغيت بعد لقاء الوفد الهندي أحد النواب من الحزب الحاكم الذي ثبتت إصابته بكورونا.

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وكان البلدان قد خططا لعقد الحوار الخامس حول السياسة الخارجية والأمن بقيادة النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون، ونظيرته الهندية ريفا جانجولي داس، سكرتير الشرق بوزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وتم إلغاء المحادثات على خلفية تأكيد إصابة النائب ليم جونغ سيونغ عن الحزب "الديمقراطي الحاكم" الذي التقى مع داس في وقت سابق من هذا الأسبوع، بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم، وطلبت السلطات الصحية من الوفد الهندي إلغاء جميع الاجتماعات المباشرة وجها لوجه، كما تم إلغاء جدولها الزمني المحدد لزيارة مجاملة لوزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ إوي يونغ.

ويشغل ليم منصب نائب رئيس جمعية الصداقة بين كوريا الجنوبية والهند وقد اجتمع مع داس والسفيرة الهندية لدى كوريا الجنوبية سريبريا رانغاناثان في البرلمان الوطني يوم الاثنين.

المصدر: "يونهاب"