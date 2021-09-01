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تدريب مشترك بين البحريتين الإسرائيلية والأمريكية

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تدريب مشترك بين البحريتين الإسرائيلية والأمريكية
Reuters AMIR COHEN
سفن للبحرية الأمريكية في المتوسط (صورة أرشيفية)
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أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي لأول مرة الثلاثاء تدريبا عسكريا مع الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، حسبما أفاد االجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن المناورات ترمز إلى "الطلقة الافتتاحية" للعمل المشترك بين سلاح البحرية الإسرائيلية مع الأسطول الخامس، كجزء من انتقال الجيش الإسرائيلي إلى الانتماء إلى القيادة المركزية للجيش الأمريكي. 

وأضاف البيان:"التعاون بين الأسطولين يهدف إلى تقوية الحفاظ على الأمن، بما في ذلك الحفاظ على طرق التجارة البحرية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي". 

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وصرح قائد إحدى السفن الإسرائيلية المشاركة بالمناورات: "التعاون مع الأسطول الخامس هو تعاون استراتيجي لأمن المنطقة وأمن اسرائيل، هذه المناورات هي بداية للتعاون الذي سيتوسع ويزيد من الدوائر الدفاعية والأمنية في المجال البحري لمنع أي أعمال أرهابية". 

ويأتي هذا التدريب، الذي تضمن تنفيذ عدد من السيناريوهات مثل الدفاع والانقاذ وغيرها، على خلفية التوتر مع إيران والحوادث البحرية خلال الاشهر الماضية، كان آخرها الاعتداء على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في خليج عمان باستخدام طائرة مسيرة الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تديرها شركة إسرائيلية.

المصدر: i24News

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