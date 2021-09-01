طائرة تقل أفغانا بينهم صحفيون تصل إلى المكسيك

وصلت طائرة تقل 175 أفغانيا إلى المكسيك مساء الثلاثاء في واحدة من بين آخر الرحلات الجوية التي أقلعت من كابل في اليوم الذي أكملت فيه القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان.

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وهذه هي رابع مجموعة من المدنيين الأفغان الذين تمنحهم المكسيك حق دخول أراضيها لأسباب إنسانية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن أحدث مجموعة وصلت إلى المكسيك ضمت صحفيين مستقلين ونشطاء برفقة عائلاتهم، وتشمل المجموعة 75 طفلا.

وكانت ثلاث رحلات جوية سابقة توجهت من أفغانستان إلى المكسيك خلال الأسبوع الماضي وعلى متنها إعلاميون أفغان يعملون لحساب صحف بارزة مقرها الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على عملية إجلاء أفغان معرضين للخطر بعد تولي "طالبان" مقاليد السلطة، إن أحدث مجموعة وصلت إلى المكسيك شملت صحفيين من قناة "طلوع" التلفزيونية ومحطة "أرمان إف.إم" الاذاعية الافغانيتين.

وقالت الخارجية المكسيكية إنه من المتوقع وصول المزيد من المدنيين الأفغان إلى المكسيك في الأيام المقبلة دون أن تحدد عددهم.

المصدر: "رويترز"