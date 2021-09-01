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إسرائيل: إنشاء وحدة مستعربين لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

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إسرائيل: إنشاء وحدة مستعربين لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
Ammar Awad
فعالية احتجاجية بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل على تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة عن التصدي لانتشار السلاح غير المرخص
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أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الثلاثاء عن تشكيل وحدة عسكرية جديدة تم تكليفها بمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، حسب موقع "واينت" الإخباري.

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وهذه الوحدة التابعة لشرطة الحدود، قائمة على مبدأ الجنود المستعربين وأطلق عليها اسم "سيناء".

ويتركز عمل الوحدة بالأساس حول مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في كل أنحاء البلاد، والتصدي لأعمال الشغب، ومحاربة الإرهاب.

يذكر أن قرار إقامة هذ الوحدة صدر عن مدير عام الشرطة كوبي شبتاي وقائد شرطة الحدود أمير كوهين، في مارس الماضي.

وقال شبتاي خلال حفل الإعلان عن إنشاء الوحدة: "سنعيد الأمن إلى البلدات العربية، ومن الضروري أن يسهم في هذا المجهود طائفة من المسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية والوزارات الحكومية، ونحن على اتصال دائم بهم، وسننجح معا".

وكان شبتاي قد أعرب عن قلقه في حديث إذاعي قبل أسبوع، إزاء كمية الأسلحة غير القانونية المنتشرة في المجتمع العربي، حيث قال: "حتى لو أفلحنا بوضع يدنا على مئات القطع في الشهر، يبقى هناك الكثير منها بين أيدي العديد من الأشخاص. السلاح موجود ويستخدم كل أيام الأسبوع. أحيانا يتم إطلاق الرصاص للتحذير وأحيانا أخرى بغرض الإجهاز على الضحية".

المصدر: i24News

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