بايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان لا يتعلق فقط بهذا البلد

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار الانسحاب من أفغانستان، "لا يتعلق فقط بهذه البلاد، بل يتعلق الأمر بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".

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​وعلى حسابه في "تويتر، قال جو بايدن: "هذا القرار بشأن أفغانستان لا يتعلق فقط بأفغانستان..يتعلق الأمر بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى، لفسح المجال لإعادة تشكيل البلدان الأخرى".

This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations to remake other countries. — Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2021

كما نشر بايدن في "تويتر"، مقطع فيديو لكلمة له، حيث قال: "لا يوجد شيء منخفض الدرجة أو منخفض المخاطر أو منخفض التكلفة في أي حرب..لقد حان الوقت لإنهاء الحرب في أفغانستان..باقترابنا من 20 سنة من الحرب والألم والتضحيات..إنه الوقت للنظر إلى المستقبل، وليس الماضي..لمستقبل أكثر أمنا وأمانا..أعتقد بأن هذا القرار هو القرار الصحيح..القرار الحكيم..وأفضل قرار لصالح الولايات المتحدة".

There is nothing low-grade, low-risk, or low-cost about any war. It was time to end the war in Afghanistan. pic.twitter.com/jAGbWnBzol — Joe Biden (@JoeBiden) September 1, 2021

المصدر: RT