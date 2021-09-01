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بايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان لا يتعلق فقط بهذا البلد

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بايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان لا يتعلق فقط بهذا البلد
Reuters WASHINGTON
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار الانسحاب من أفغانستان، "لا يتعلق فقط بهذه البلاد، بل يتعلق الأمر بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".

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​وعلى حسابه في "تويتر، قال جو بايدن: "هذا القرار بشأن أفغانستان لا يتعلق فقط بأفغانستان..يتعلق الأمر بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى، لفسح المجال لإعادة تشكيل البلدان الأخرى".

كما نشر بايدن في "تويتر"، مقطع فيديو لكلمة له، حيث قال: "لا يوجد شيء منخفض الدرجة أو منخفض المخاطر أو منخفض التكلفة في أي حرب..لقد حان الوقت لإنهاء الحرب في أفغانستان..باقترابنا من 20 سنة من الحرب والألم والتضحيات..إنه الوقت للنظر إلى المستقبل، وليس الماضي..لمستقبل أكثر أمنا وأمانا..أعتقد بأن هذا القرار هو القرار الصحيح..القرار الحكيم..وأفضل قرار لصالح الولايات المتحدة".

المصدر: RT

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