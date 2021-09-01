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سيئول تدعو للعمل من أجل إشراك كوريا الشمالية في مبادرة تعاون إقليمية للأمن الصحي

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سيئول تدعو للعمل من أجل إشراك كوريا الشمالية في مبادرة تعاون إقليمية للأمن الصحي
Reuters
النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ مون
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دعت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية الدول المشاركة في مبادرة "تعاون شمال شرق آسيا من أجل الأمن الصحي"، للتعاون لتشجيع كوريا الشمالية على المشاركة في هذه المبادرة.

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وخلال الاجتماع الرابع للدول المشاركة في المبادرة التي أقيمت أمس الثلاثاء عبر الفيديو، قال النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشوي جونغ مون، إن مشاركة كوريا الشمالية في مبادرة التعاون الإقليمية ستسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وتم انطلاق تعاون شمال شرق آسيا من أجل الأمن الصحي بقيادة كوريا الجنوبية في ديسمبر عام 2020 بهدف الاستجابة المشتركة لقضايا الأمن الصحي العابرة للحدود. وتشارك في مبادرة التعاون الإقليمية هذه، 6 دول وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ومنغوليا. وتشجع كوريا الجنوبية، جارتها الشمالية على المشاركة في هذه المبادرة أيضا.

وخلال الاجتماع، اتفق المشاركون على بذل مزيد من الجهد لإحراز تقدم ملموس مثل التوسع التدريجي في التخزين المشترك للإمدادات الطبية وإقامة ندوة عبر الإنترنت للتدريب المشترك لمكافحة فيروس كورونا.

وأشادوا بالمشروع المشترك بين كوريا الجنوبية ومنغوليا للتخزين المشترك للإمدادات الطبية، واتفقوا على توسيع المشروع ليشمل الدول المشاركة الأخرى.

المصدر: يونهاب

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