المكسيك تسجل 835 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 835 وفاة و11146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 259326، فيما عدد الإصابات ثلاثة ملايين و352410.

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وصنع باحثون من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) كمامة تبطل وجود فيروس SARS-CoV-2 من خلال طبقاته المكوّنة من النحاس والفضة.

وذكر الباحثون أنه "عند ملامسة طبقة النانو النحاسية الفضية، ينكسر غشاء SARS-CoV-2 ويتلف الحمض النووي الريبوزي الخاص به".

وعند استخدام المعدنين معا "تتشكل طبقة نانوية وتوفر حماية مزدوجة ضد الفيروسات والبكتيريا"، وفقا لبيان الجامعة.

المصدر"رويترز" + RT