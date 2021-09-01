وسائل إعلام: "طالبان" ستقيم نظاما وفق النموذج الإيراني وآخوند زاده سيكون قائده الأعلى

أفادت تقارير إعلامية بأن زعيم حركة "طالبان" هبة الله آخوند زاده سيكون القائد الأعلى للنظام الجديد في أفغانستان، وأن هذا النظام سيبنى وفق النموذج الإيراني.

وقالت مصادر لقناة CNN-News18 الهندية إن هبة الله آخوند زاده سيترأس المجلس الأعلى الذي سيحكم أفغانستان، وإن موقعه في السلطة سيشبه موقع المرشد الأعلى في إيران، حيث يعتبر المرشد قائدا للسلطة الدينية والسياسية في آن واحد.

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وأضافت المصادر أنه سيتخذ من قندهار مقرا له.

وتجدر الإشارة إلى أن هبة الله آخوند زاده، الذي لم يلق أي خطاب علني حتى الآن، يقود حركة "طالبان" منذ عام 2016، حيث قتل الزعيم السابق للحركة في غارة لطائرة مسيرة أمريكية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه قد وصل إلى قندهار يوم الأحد الماضي، علما بأن مكان وجوده كان مجهولا طوال الفترة الأخيرة، وكان يعتقد بأنه يختبئ في شمال غربي باكستان.

وأعلنت حركة "طالبان" مؤخرا عن تشكيلها حكومة جديدة في أفغانستان، وأنها ستعلن عنها في وقت قريب.

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المصدر: CNN-News18