البيت الأبيض: نعمل مع تركيا وقطر على استئناف عمل مطار كابل
Reuters STRINGER
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا وقطر على استئناف عمل مطار كابل في أفغانستان.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "نعمل مع القطريين والأتراك، شركاءنا المهمين، على استئناف عمل القسم المدني من المطار".
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من أفغانستان يوم الاثنين 30 أغسطس وغادرت آخر طائرة أمريكية مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.
وأكدت إدارة الطيران المدني الأمريكية أن مطار كابل خارج السيطرة، وخدمات المطار لتنفيذ الرحلات الجوية من وإلى المطار غير متاحة.
المصدر: نوفوستي
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