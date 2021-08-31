الاتحاد الأوروبي يتعهد بمساعدة دول الجوار الأفغاني لاستيعاب اللاجئين

تعهد وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بدعم دول الجوار الأفغاني لمساعدتها على استقبال الفارين من نظام طالبان الجديد، ومنع اندلاع موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا.

وعقب اجتماعهم في بروكسل قال الوزراء في بيان ختامي، إن الاتحاد الأوروبي "عازم على العمل لمنع تكرار حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق وغير المنضبطة، التي تمت مواجهتها في الماضي باستجابة منسقة ومنظمة".

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وأضاف الوزراء أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبلدان المجاورة لأفغانستان "لضمان حصول المحتاجين على الحماية الملائمة، في المنطقة بشكل أساسي".

وجاء الاجتماع بعد يوم من رحيل آخر جندي أمريكي عن مطار كابل، لتنتهي بذلك 20 عاما من الوجود الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: أسوشييتيد بريس