عبد اللهيان: الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من سياسة إيران الخارجية

اعتبر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن "الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الإيرانية".

وخلال لقائه القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد رحيم موسوي، قال عبد اللهيان إن "الجيش الإيراني، وعبر حضوره المقتدر بشتى الأصعدة والمجالات، فضلا عن الجانب الأمني فهو يحمل رسالة من السلام والمحبة إلى بلدان المنطقة".

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وأعرب عن "تقديره للخدمات التي يقدمها الجيش الإيراني على نطاق واسع في سياق تأمين البلاد"، مؤكدا "استعداد وزارة الخارجية التام لتدعيم الدبلوماسية الدفاعية والدفع بأهدافها".

من جانبه، هنأ اللواء موسوي، أمير عبداللهيان بتوليه حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة، مؤكدا "جاهزية الجيش الإيراني للتعاون الوثيق والشامل مع الجهاز الدبلوماسي وتحقيق أهداف السياسة الخارجية في إيران".

المصدر: "إرنا"