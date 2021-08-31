"رويترز": بايدن حاول الضغط على غني قبل سقوط أفغانستان

قالت "رويترز" إن آخر اتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني أشرف غني قبل سيطرة "طالبان" على أفغانستان، بحث المساعدات العسكرية وتنظيم المراسلات التكتيكية.

وأظهر تفريغ المكالمة الذي استمر نحو 14 دقيقة في 23 يوليو، أن بايدن عرض على غني مساعدات أمريكية مقابل أن يعلن أن لديه خطة للسيطرة على الأوضاع في أفغانستان، وقال: "سنواصل تقديم الدعم الجوي المكثف إذا علمنا ما هي الخطة".

كما نصح بايدن نظيره غني بأن يحصل على موافقة أفغان متنفذين على استراتيجيته العسكرية، وتعيين "شخصية مقاتلة" تقود تلك الجهود في إشارة لوزير الدفاع الجنرال بسم الله خان محمدي.

وأشاد بايدن في المكالمة بالقوات المسلحة الأفغانية، التي دربتها ومولتها الحكومة الأمريكية وقال لغني: "من الواضح أن لديك أفضل جيش... لديك 300 ألف جندي مسلحين جيدا، مقابل 70 أو80 ألفا، وهم بالطبع قادرون على القتال جيدا".

وقال بايدن لغني: "تنظيم شخصيات سياسية أفغانية بارزة مؤتمرا صحفيا لدعم استراتيجية عسكرية جديدة "سيغير من المفهوم السائد وسيغير الكثير من الأمور على ما أعتقد".

المصدر: "رويترز"