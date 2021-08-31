تركيا تحذر من موجة هجرة جديدة من أفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6n9
حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من موجة هجرة جديدة من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الصربية بلغراد، قال أوغلو: "هناك أزمة هجرة في العالم وربما تكون هناك موجة جديدة للهجرة، هذا محتمل للغاية"، مشيرا إلى أن "اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع أمس الاثنين ناقش سبل مساعدة الأفغان على البقاء في بلادهم".
وتؤوي تركيا نحو 4 ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، كما عززت إجراءات الأمن بطول حدودها مع إيران لتجنب أي تدفق جديد للمهاجرين من أفغانستان عبر إيران.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.