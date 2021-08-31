عبد اللهيان يعلن تلقيه دعوة من ماكرون لزيارة باريس

أعلن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعاه لزيارة باريس، فيما لم يصدر عن قصر الإليزيه أي تعليق في هذا الصدد بعد.

وكان أمير عبد اللهيان قد حضر قمة في بغداد يوم السبت الماضي إلى جانب قادة إقليميين وماكرون، الزعيم الوحيد من خارج المنطقة.

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وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "الفرنسيين مهتمون حدا باغتنام الفرصة (القمة في العراق) للتقرب من إيران".

أضاف "ماكرون ... جاءني مرتين وشدد على اننا مهتمون جدا في أن تسافروا إلى باريس".

المصدر: "أ ف ب"