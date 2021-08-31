البنتاغون ينفي صحة المعلومات عن ترك الكلاب في مطار كابل

نفى البنتاغون صحة التقارير الإعلامية حول أن القوات الأمريكية تركت الكلاب المدربة في مطار كابل أثناء إتمام الانسحاب من أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على "تويتر": "لتصحيح التقارير الخاطئة، نؤكد أن الجيش الأمريكي لم يترك أي كلاب في أقفاص بمطار حامد كرزاي الدولي، بما في ذلك الكلاب العاملة مع العسكريين التي تم ذكرها".

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 31, 2021

وأضاف أن "الصور المتداولة على الانترنت تظهر فيها الكلاب تحت رعاية منظمة كابل لإنقاذ الحيوانات الصغيرة، وليس الكلاب التي تحت رعايتنا".

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وكانت منظمة American Humane لحماية الحيوانات ومنظمات غير حكومية أخرى قد نشرت صورا لكلاب، وقالت إن الجيش الأمريكي لم ينقلها من كابل أثناء الانسحاب.

المصدر: RT