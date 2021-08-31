إسرائيل.. تحذيرات من نقص في أجهزة الأوكسجين

حذرت "ياد سارة" إحدى كبريات المنظمات الخيرية في إسرائيل من احتمال حدوث نقص في أجهزة الأوكسجين، اللازمة لمصابي كورونا الحرجين والخاضعين للعلاج في منازلهم.

وقالت المنظمة إنه يتم حاليا إعالة 3361 جهازا، وهناك حاجة لـ50 جهازا إضافية كل يوم، محذرة من أنه بالوتيرة الحالية لن يتبقى المزيد من الأجهزة لإعارتها.

وسجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 10947 إصابة جديدة، وسط انتشار متغير "دلتا" كورونا سريع الانتشار.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"