إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و643 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة وأكثر من 640 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 31.319 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في إيران 4.992.063".

كما تم تسجيل 643 حالة وفاة خلال يوم ليصبح إجمالي الوفيات 107.794 حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن 4.205.927، في حين بلغت الحالات الحرجة في العناية المركزة 7.879 حالة.

المصدر: RT