إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و643 وفاة جديدة بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6mj
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة وأكثر من 640 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 31.319 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في إيران 4.992.063".
كما تم تسجيل 643 حالة وفاة خلال يوم ليصبح إجمالي الوفيات 107.794 حالة.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن 4.205.927، في حين بلغت الحالات الحرجة في العناية المركزة 7.879 حالة.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.