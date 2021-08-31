وسائل إعلام: طالبان تسير على خطى إيران في تعيين مرشد أعلى مرجعا للسلطة في أفغانستان

ذكرت قناة News18 أن طالبان تخطط لتسمية الملا هبة الله أخوند زاده مرشدا أعلى للبلاد على "الطراز الإيراني"، حيث المرشد رأس الدولة وأعلى مرجع سياسي وديني فيها.

ونقلت القناة عن مصادرها أن الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده الذي لم يظهر علنا ولم يعرف مكان وجوده بعد، من المرجح أن يكون مرشدا أعلى يترأس مجلسا أعلى مكونا من 11 إلى 72 شخصا، ويتخذ من قندهار مقرا له.

وحسب القناة كانت حركة طالبان في اجتماع في قندهار خلال الأيام الأربعة الماضية لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر للقناة إنه من المرجح أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون أسبوع.

المصدر: news18.com