مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف: ما نراه في أفغانستان مشاهد تم العمل عليها وتحضيرها

أكد مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كامبريج د. مكرم خوري مخول، أن ما يحصل في أفغانستان الآن تم ترتيبه مسبقا بالتنسيق بين الولايات المتحدة و"طالبان".

وفي حديث مع الإعلامي محمد قصاب في خاص عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على RT Online، قال مخول إن اتفاقا عقد بين الجانب الأمريكي وحركة "طالبان" في شباط من العام 2020 لتسليم الحركة زمام الحكم في أفغانستان بالتنسيق مع شركات تعمل وتدير العلاقات العامة هناك.

وبخصوص الانسحاب الأمريكي بعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان، اعتبر مخول أن الولايات المتحدة لم تهزم عسكريا هناك بل انسحبت بموجب اتفاقية تنص على تسليم طالبان أسلحة وعتادا بمليارات الدولارات مقابل تضمين حقوق الشركات الأمريكية للعمل والاستثمار في البلاد التي تحوي ثروات طبيعية كثيرة.

وفي سياق متصل أكد مخول أنه وطوال فترة تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان، لم ترسل واشنطن أي معدات للتنقيب على المواد الطبيعية الموجودة في البلاد، معتبرا أن "إرسال وترك المعدات العسكرية في أفغانستان تم وفق صفقة".

المصدر: RT